30 دولة تتحالف لوقف نشاطات حزب الشيطان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعت الولايات المتحدة الأمريكية 30 دولة حول العالم، في اجتماع استثنائي لمناقشة النشاطات الإرهابية والإجرامية لحزب الشيطان المسمى بـ(حزب الله)، والتنسيق فيما بينها لتعقب وتعطيل المؤامرات التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية التابعة له.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان قصير أن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون التي تركز على مكافحة النشاطات الإرهابية وغير المشروعة لـ«حزب الله» اللبناني عقدت اجتماعها التاسع في أوروبا، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 30 حكومة من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والهند والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى «اليوروبول»، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون.

وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأمريكية بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وأوضحت الوزارة أن المشاركين «ناقشوا التآمر الإرهابي العالمي المستمر لحزب الله، وشراء الأسلحة، والمخططات المالية، وحددوا كيف يمكن للحزب الإرهابي، أن يتكيف في المستقبل للتهرب من تعقبات أجهزة تطبيق القانون، فضلا عن مناقشة كيف يمكن استخدام أجهزة تطبيق القانون أو الأدوات المالية لتعطيل نشاطات حزب الله الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة بها.

وعرضت المجموعة أيضا الإجراءات التي اتخذتها حكومات من أوروبا وأمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة «لتصنيف حزب الله جماعة إرهابية أو حظره أو تقييد عمله على أراضيها».

وقالت إن المشاركين «لاحظوا أن هذه الإجراءات تظهر الاعتراف المتزايد بين شركائنا بالحاجة إلى التعاون في جهودنا لمواجهة شبكات حزب الله الإرهابية العالمية»، وستجتمع المجموعة مجددا خلال عام 2023.