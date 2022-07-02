مقتل شرطي سوري بنيران مسلحين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل مسلحون مجهولون شرطيا سوريا من قوى الأمن الداخلي بالرصاص في بلدة خربة غزالة بريف درعا الشمالي الشرقي.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس، عن قائد شرطة محافظة درعا العميد زياد المحمد قوله إن مسلحين ملثمين على دراجة نارية أطلقوا النار على عنصر شرطة من مرتبات ناحية خربة غزالة أثناء ذهابه إلى عمله بالقرب من دوار المقبرة، مما أدى إلى مقتله على الفور.

على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بمقتل مسلح من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وإصابة آخرين في ريف الرقة الشرقي.