شكرا لقرائتكم خبر مقتل شرطي سوري بنيران مسلحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أمس، عن قائد شرطة محافظة درعا العميد زياد المحمد قوله إن مسلحين ملثمين على دراجة نارية أطلقوا النار على عنصر شرطة من مرتبات ناحية خربة غزالة أثناء ذهابه إلى عمله بالقرب من دوار المقبرة، مما أدى إلى مقتله على الفور.على صعيد آخر، أفادت مصادر محلية بمقتل مسلح من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وإصابة آخرين في ريف الرقة الشرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شرطي سوري بنيران مسلحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.