شكرا لقرائتكم خبر وزراء الخارجية العرب: لن نترك لبنان ينزلق للمجهول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد وزراء الخارجية العرب أمس بعدم ترك لبنان ينزلق إلى المجهول، وأكدوا على أهمية التضامن مع شعبه ودعم القضية الفلسطينية.

وعقد الوزراء اجتماعا تشاوريا في بيروت، ترأسه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب باعتبار لبنان رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع، إن البحث تناول الإعداد للقمة العربية التي ستنعقد في الجزائر والوضع الكارثي للمجاعة في الصومال في ظل الأوضاع المناخية الصعبة والأمن الغذائي العربي، كاشفا عن خطة تعدها الأمانة العامة وستقدمها في سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم البحث في القضية الفلسطينية، مؤكدا «دعم وتضامن المجتمعين مع لبنان لكن لم تطرح قضايا فرعية أو جزئية».

وكانت الجلسة التشاورية طرحت الملفات التي ستتم مناقشتها في اجتماعات القمة العربية التي ستعقد بالجزائر في أكتوبر المقبل والملفات العربية المشتركة.

وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن «بلاده لا يمكن أن تسمح للبنان أن ينزلق باتجاه المزيد من الصعوبات»، وقال «نأمل أن يستطيع لبنان تجاوز تحدياته السياسية خطوة باتجاه البدء في تجاوز تحدياته الاقتصادية».

وتحدث وزيرالخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إلى الصحفيين «وجودنا في بيروت في غاية الأهمية لأننا نؤكد على أهمية الدولة اللبنانية ضمن البيت العربي، وقدوم وزراء الخارجية إلى بيروت أيضا له مدلولات غاية في الأهمية».

وأشار إلى أن «الأوضاع والهموم الفلسطينية أصبحت مقلقة بشكل كبير، ويجب على الدول العربية أيضا أن تهتم وتأخذ بعين الاعتبار ما يحدث في فلسطين من انتهاكات لحقوق الفلسطينيين وجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبالتالي يجب على الدول العربية خاصة بعض الدول التي تذهب بعيدا في سياسات التطبيع مع ذلك الكيان أن تأخذ بعين الاعتبار ما يحدث أيضا في فلسطين ضمن تلك السياسات».