جسر جوي إماراتي لإغاثة أفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرسلت الإمارات ثلاث طائرات تحمل مستشفى ميدانيا متكاملا يضم 75 سريرا على مساحة 1000 متر2 وغرفتي عمليات مزودتين بأحدث المعدات الطبية والأجهزة لتقديم الإغاثة لمتضرري الزلزال في أفغانستان. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ( وام) أمس أن ذلك يأتي في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي تواصل الإمارات تسييره لدعم الأوضاع الإنسانية ومساعدة المتضررين إثر تداعيات الزلزال. وأرسلت الإمارات 16 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين. وأرسلت الإمارات 16 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين.

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