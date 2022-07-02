كييف: روسيا هاجمتنا بقنابل فوسفورية

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وقال فاليري سالوشنيج، القائد الأعلى للجيش الأوكراني لخدمة «تليجرام» الإخبارية، «إن هجومين بقنابل الفوسفور تم شنهما بطائرات مقاتلة من طراز سو30- من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وعرض القائد (48 عاما) مقطع فيديو يهدف إلى إثبات التفجير.وأكد ساخرا من أخطاء التصويب فيما يبدو أن «الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الخصم هو «الدقة» التي لم تتغير».
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