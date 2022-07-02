شكرا لقرائتكم خبر كييف: روسيا هاجمتنا بقنابل فوسفورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت أوكرانيا الجيش الروسي بإلقاء قنابل الفوسفور على جزيرة الأفعى في البحر الأسود.

وقال فاليري سالوشنيج، القائد الأعلى للجيش الأوكراني لخدمة «تليجرام» الإخبارية، «إن هجومين بقنابل الفوسفور تم شنهما بطائرات مقاتلة من طراز سو30- من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وعرض القائد (48 عاما) مقطع فيديو يهدف إلى إثبات التفجير.

وأكد ساخرا من أخطاء التصويب فيما يبدو أن «الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الخصم هو «الدقة» التي لم تتغير».