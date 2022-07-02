أمريكا تلاحق ملكة العملة الرقمية

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وتسعى السلطات الأمريكية لاعتقال روجا إغناتوفا، التي يعتقد أنها في الأربعينيات من عمرها، لدورها المزعوم في إدارة عملية احتيال لعملة مشفرة عرفت باسم «وان كوين».وأدرجت السلطات المرأة، ضمن قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لأكثر عشرة أشخاص مطلوب القبض عليهم.
ويتهم المحققون الفيدراليون المرأة الهاربة باستخدام المخطط للاستيلاء على أكثر من 4 مليارات دولار من ضحاياها.
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