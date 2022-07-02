انفجارات متتالية في مقرات الحرس الثوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الحرس الثوري الإيراني وقوع انفجارات متتالية في أحد المقرات شرق العاصمة طهران.

وقالت قناة «الحرس الثوري» عبر تطبيق «تليجرام» «سمعت فجر أمس عدة انفجارات في مقر مالك الأشتر شرق طهران»، وأوضحت «أنها لا تعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بموقع الانفجار».

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت، «إن سلسلة من الانفجارات المتتالية وقعت في قاعدة تابعة للحرس بالعاصمة طهران، وأشارت قناة «در تي في» إلى أن «انفجارات متتالية هزت فجر اليوم السبت قاعدة مالك الأشتر التابعة للحرس الثوري في شرق العاصمة طهران».