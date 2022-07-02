انفجارات متتالية في مقرات الحرس الثوري

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وقالت قناة «الحرس الثوري» عبر تطبيق «تليجرام» «سمعت فجر أمس عدة انفجارات في مقر مالك الأشتر شرق طهران»، وأوضحت «أنها لا تعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بموقع الانفجار».وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت، «إن سلسلة من الانفجارات المتتالية وقعت في قاعدة تابعة للحرس بالعاصمة طهران، وأشارت قناة «در تي في» إلى أن «انفجارات متتالية هزت فجر اليوم السبت قاعدة مالك الأشتر التابعة للحرس الثوري في شرق العاصمة طهران».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.