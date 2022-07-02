شكرا لقرائتكم خبر عن جوالات ميدانية لمحمد إسماعيل نائب التنسيقية فى دائرته بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من نشاطه فى دائرته، حيث يعمل على التواصل مع أهالى الدائرة لمعرفة مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، وكذلك التواصل مع المسئولين، للمساهمة فى حل المشكلات، وتقديم خدمات تليق بالأهالى.

وفى إطار جولات النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، التقى بعدد من القيادات الطبيعية بمنطقة سكينة بالرمل - الإسكندرية، وذلك للوقوف على أهم المشكلات بالمنطقة وسبل الحل .

كما التقى النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ببعض من القيادات الطبيعية بمنطقة كوبرى الناموس - الإسكندرية، وذلك للوقوف على أهم المشكلات بالمنطقة وسبل الحل .