التحالف الوطنى يعلن استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية احتفالا بـ30 يونيو

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى استمرار مبادرات الحماية الاجتماعية وذلك بالتزامن مع استمرار احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار المرحلة الثانية من مبادرة (وصل الخير 2).

حيث قامت جمعية رسالة أحد أعضاء التحالف الوطنى بمجموعة كبيرة من التدخلات التنموية الاجتماعية، والتى شملت تجهيز (100) عروس، والقيام بأعمال تسقيف المنازل والترميم وتوصيل المياه لعدد(80) اسرة، بالإضافة إلى توزيع ملابس وإعانات نقدية وتركيب أجهزة تعويضية لأكثر من (1400) أسرة، وكذلك تقديم صناديق المواد الغذائية التى تحتوى على (لحوم ووجبات سريعة) لأكثر من(30) ألف أسرة، وذلك فى العديد من قرى محافظات الجيزة والشرقية وبنى سويف.

وعلى صعيد الرعاية الصحية، قامت مؤسسة (صناع الخير) بإطلاق ثلاث مبادرات للكشف على أمراض العيون فى ثلاث محافظات هي: (الفيوم وقنا والغربية)، حيث تستهدف حوالي (1600) مواطن، أما على صعيد التوعية، فقامت مؤسسة راعى مصر بمبادرة الحضانات ضمن مشروع "بيت يحميني"، بقرية بنى زار بمحافظة سوهاج، لتأهيل 100 سيدة للتعامل السليم مع الأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة والتغذية الصحيحة.

ويستمر التحالف الوطنى فى إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، والتى لم تقتصر على توزيع المواد الغذائية فقط، كما هو متعارف عليه، ولكن امتدت لحزمة كبيرة من التدخلات التنموية والتى تسد احتياجات المواطنين بشكل متكامل مما يساهم فى رفع جودة مستوى معيشتهم.

جدير بالذكر أن هذه المبادرات الاجتماعية تأتى ضمن محور الحماية الاجتماعية، وفى اطار المرحلة الثانية من مبادرة (وصل الخير 2 ) والتى تم إطلاقها فى مايو 2022، والتى تهدف لضمان لوصول الدعم لمستحقيه من المواطنين الأكثر احتياجًا والأكثر تضررًا من الوضع الاقتصادى العالمى المتأزم، حيث حدد التحالف الوطنى وأعضاءه خطة متكاملة تستهدف دعم مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من الدعم النقدى الذى قدمته الدولة المصرية للتحالف والذى يقدر بـتسع مليارات جنيه إلى جانب ما توفره الجمعيات والمؤسسات الشريكة فى التحالف والتى تقدر جهودها وأنشطتها بـ 5.5 مليار جنيه حتى نهاية العام الجاري.

ويذكر أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كان قد انطلق فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادًا نوعيا و27 اتحادًا إقليميا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطنى كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.