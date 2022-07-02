برشلونة يقترب من ضم نجم تشيلسي

ويستهدف برشلونة تدعيم الجهة اليسرى في صفوفه لعدم وجود بديل للإسباني جوردي ألبا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة وتشيلسي اقتربا من التوصل لاتفاق بشأن صفقة ألونسو، ومن المحتمل أن تتم بأقل من 10 ملايين يورو.



وأضافت أن برشلونة يرغب في لحاق ألونسو بجولة الفريق في الولايات المتحدة، ليبدأ الاستعداد للموسم الجديد مع الفريق.

وتطرقت الصحيفة لوضع موقف زميله سيزار أزبيلكويتا، والمطلوب في برشلونة أيضا، حيث انتهى عقده هذا الصيف، لكن تشيلسي يملك قرار التجديد له من طرف واحد.

وأكدت أن المفاوضات قد توقفت بينهما لأن تشيلسي أبلغ برشلونة، بأن سيزار أزبيلكويتا لديه سنة أخرى في عقده، وبالتالي فإن سعر اللاعب سيكون مرتفع، بينما البرسا غير مستعد للدفع.

