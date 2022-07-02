شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق معرض "صناعة بلدنا" برعاية رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق، غدا الأحد، معرض "صناعة بلدنا" الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويستمر ثلاثة أيام بإشراف الهيئة الوطنية للصحافة، وتنظيم مؤسسات الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، بمشاركة واسعة من المؤسسات والقطاعات والشركات الصناعية والإنتاجية ورجال الأعمال والمستثمرين ومجتمع الأعمال.

ومن المقرر أن يستقبل المعرض فى أول أيامه – عقب الافتتاح الرسمي - الزائرين اعتبارا من الساعة 12 ظهرا وحتى التاسعة مساءً، على أن يستقبل المترددين من الساعة 11 صباحا وحتي التاسعة مساء فى اليومين التاليين، وسط تيسيرات وتسهيلات غير مسبوقة وعروض ومفاجآت تشتمل على تخفيضات كبيرة في المعروضات وتقديم منتجات جديدة للسوق المصرية من جانب القطاعات والمؤسسات والشركات والهيئات المشاركة في المعرض.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المعرض سوف يسلط الأضواء على ما تحقق من إنجازات تنموية غير مسبوقة ويستعرض الطفرة التي شهدها قطاع الصناعة والإنتاج في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جعلت ذلك القطاع بمثابة قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم دعائم تحقيق الاستقرار.

وأضاف: "حرصنا على الترتيب الجدي للمعرض والقيام بكافة الجهود التي تتمشى مع قيمة المعرض وما يقدمه من رسائل وطنية".

وأشار الشوربجى الى أن اللجنة العليا للمعرض عقدت العديد من الاجتماعات في الهيئة الوطنية للصحافة وبالمؤسسات الصحفية الثلاث وأيضا بمكان تنظيم المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية كما نظمت عشرات الحلقات النقاشية لضمان أن يأتي المعرض بالصورة التي تجعله منصة فريدة ومتميزة ويقدم نموذجا للمعارض الوطنية ليكون بمثابة نقلة نوعية في المعارض تحقق الأهداف الاستراتيجية والوطنية للدولة وبما يحقق عوائد إيجابية وناقعة سواء للمواطنين المترددين أو رجال الأعمال والمستثمرين أو الشركات والهيئات المشاركة.

ولفت الشوربجى إلى أن المعرض يعقد بإشراف الهيئة التي عملت منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه على توفير كل ما يسهم في نجاحه، وتنظمه 3 من المؤسسات الصحفية هي الأهرام وأخبار اليوم والجمهورية، مشيرا إلى أن المؤسسات الثلاث كونت فرق عمل بالتعاون مع الهيئة للعمل على نجاح المعرض وإتاحة وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات والآليات التي تسهم في خروجه بأفضل صورة، مؤكدا أنه سبق ذلك كله توقيع بروتوكول بين الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الثلاث لضمان تضافر جهود المؤسسات الصحفية القومية الثلاث تحت إشراف الهيئةعلى هدف واحد وفي مشروع موحد يؤكد الدور الحقيقي والمنوط من تلك المؤسسات في دعم الدولة وتقوية أركانها وتعزيز جهودها في الإصلاح والتنمية.

وأكد الشوربجي أن أهم ما يميز المعرض أنه يأتي بمثابة تنفيذ للتوجيهات الوطنية خصوصا وأنه يستعرض ويسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات صناعية وإنتاجية خلال السنوات الثمانى الأخيرة وقال: "تم وضع كافة الضمانات التي تجعل المعرض قادرا على تقديم صورة ناصعة للصناعة الوطنية كواحدة من ثمار سنوات عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تتجه بثبات وثقة وقوة وعزيمة نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي، بما يحقق المزيد من الإنجازات في شتى القطاعات التي تضع مصر في المكان الصحيح وتأخذ بها للجمهورية المصرية الجديدة التي تعود ثمارها على الوطن والمواطن.

من جانبه، قال الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة حريصة كل الحرص على أن يعكس ويترجم المعرض ما وصلت إليه الصناعة المصرية من نجاحات فاقت كل التوقعات بفضل ما تحقق من نجاحات وإنجازات على مستوى البنية التحتية وأيضا ما يتعلق بالطاقة وتقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين في ظل مناخ وضعت له كافة مقومات الجاذبية والحوافز المباشرة وغير المباشرة التي تشجعهم على المزيد من الإنتاج.

وأضاف: "منذ بداية التفكير في المعرض ونحن نتعامل معه على أن له أهداف وطنية أساسية قبل التسويقية وهذه الأهداف تركز على ترسيخ وتطوير الصناعة المصرية، بعيدا عن الأهداف الربحية والتسويقية قصيرة المدى".

بينما أكد وليد عبد العزيز، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن معرض "صناعة بلدنا" سيكون فرصة لتعزيز الثقة في المنتج المصري الذي بات بفضل تشجيع الدولة وجهودها قادرا على فرض اسمه وجودته محليا وإقليميا ودوليا، مضيفا: "وضعنا في الاعتبار منذ الوهلة الأولى للإعلان عن المعرض أنه سيكون أداة ومنصة لتعريف المواطن المصري بمنتجات بلاده والعمل على إبراز جودتها في مختلف القطاعات والعمل على أن يكون المعرض أيضا فرصة أمام المستثمرين والصناع ورجال الأعمال لاستكشاف وعقد شراكات تحقق مصلحة الوطن وتحقق عوائد على المواطن وتمكن الصناع من الاستغناء عن مدخلات إنتاج مستوردة ببديل محلي بما يخدم الصناعة الوطنية".

وأعرب عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام عن سعادته لمشاركة مؤسسة الأهرام في تنظيم معرض صناعة بلدنا، مشيرا الى أن تنظيم المعرض كان فرصة لتأكيد الشراكة وروح الفريق الواحد بين المؤسسات القومية الصحفية تحت مظلة الهيئة الوطنية للصحافة التي تضطلع بدور كبير في خدمة القضايا الوطنية وإبراز أهمية الوعي والتنوير ومساندة ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة ومضنية ومخلصة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن جميع العاملين بالمؤسسة حريصون على نجاح المعرض في دورته الأولى وتهيئة الظروف ليحقق أهدافه في ترويج المنتجات المصرية إقليميا وعالميا وأيضا استغلال علاقات مصر القوية مع مختلف بلدان العالم لتعزيز انتشار المنتج المصري.

وأوضح أحمد جلال رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم أن المعرض سيقدم نموذجا يحتذى به في تنظيم المعارض التي لها أهداف وطنية وإستراتيجية، وقال إن تنظيم هذا المعرض سيكون ذا رسالة وطنية يتم من خلالها تقديم صورة ناصعة للامكانيات الصناعية المصرية كواحدة من ثمار سنوات وعهد لا يعترف إلا بالعمل من أجل تنمية الوطن وتحسين معيشة المواطن وبناء الإنسان وأن ذلك ليس مجرد شعارات ولا كلمات وإنما شهادة حق أكدتها كافة الأوساط والهيئات والمؤسسات العالمية التي شهدت بتميز التجربة المصرية في مواجهة التحديات والمشكلات في ظل انطلاقات متواصلة على كافة المستويات وخاصة ما تحقق من نقلة وتحسين في قطاعي الصناعة والإنتاج.

وذكر إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة الجمهورية أن المعرض سيكون مبادرة من جانب الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات الصحفية الثلاث لتأكيد ما تحقق من إنجازات وأنه سوف خرج بصورة تفوق كل التوقعات لا سيما بعد الاستعدادات والترتيبات التي سبقت انطلاقه والتي استمرت عدة أشهر، وكان ختامها في اختيار أفضل وسائل العرض وأحدث التقنيات في مختلف أجنحة الشركات والقطاعات والمؤسسات العارضة والمشاركة، موضحا أن المعرض سوف يعكس الصورة النموذجية التي وصل إليها القطاع الصناعي والإنتاجي.