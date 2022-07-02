وزير التموين: المناخ المصرى لا يصلح لزراعة أشجار زيت النخيل

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المناخ المصرى لا يصلح لزراعة أشجار زيت النخيل.

وأضاف على مصيلحى أن فترة الثلاثة سنوات الماضية منذ بداية أزمة كورونا مرورا بالأزمة الروسية، شهدنا نوع من الإغلاق بما أثر على الزراعة فى أوروبا ودول عالم كثيرة، بدرجة مخيفة ولم تحدث، فى لحظة ما لم يكن هناك طيارة تقلع على مستوى الكرة الأرضية.

وتابع وزير التموين :"تميزت بداية هذه الفترة بحالة من الصدمة، بما أدى إلى نوع من الركود لقلة الطلب والإنتاج، ناهيك عن أزمة الطاقة وانخفاض سعر الدولار، وبالتالى انخفضت أسعار السلع الأساسية، سعر السكر عالميا انخفض بشكل كبير، وحفاظا على المنتج المحلى والمصنع المحلى تم ايقاف استيراد هذه السلعة".

وأوضح أنه فى الربع الأخير من 2020، بعد تطعيم نسبة كبيرة على مستوى العالم، بدأت عجلة الاقتصاد العالمى فى الحركة، بما رتب زيادة الطلب على الوقود وارتفاع أسعار البترول حتى 140 دولار للبرميل، بما سبب ارتفاع كافة السلع.

جاء ذلك خلال منتدى شباب الإعلاميين الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يحضرها شباب الإعلاميين والصحفيين وأعضاء عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.