شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب": اتفاقية التعاون المصرى الأمريكى تدعم بحوث العلوم والتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة المقررة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 201 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29.

وأكدت اللجنة المشتركة أن هذا الاتفاق، يأتي من أجل الاستمرار في تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصري - الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة في تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، ومنح العلوم المتكاملة.

وفق التقرير، فقد وقعت اتفاقية التعاون المصري الأمريكي للعلـوم والتكنولوجيـا في 2014/9/30، ويهدف التعديل السادس لها إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكـي لمبلـغ منحـة المساعدة، وذلك من أجل الاستمرار فـي تنفيـذ الأنشـطة الرئيسـية للصندوق المصري – الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة فيما يلي:

• تبادل العلماء الشباب.

• المنح لبحوث التخطيط والتنمية.

• منح العلوم المتكاملة.