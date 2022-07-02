02 يوليو , 2022
فقد طاقم سفينة يضم أكثر من 20 فرداً جراء العاصفة تشابا في هونغ كونغ (أ ف ب).
أعلنت السلطات أن طاقم سفينة يضم أكثر من عشرين فرداً فُقد بعد أن شُطرت السفينة إلى نصفين في المياه المقابلة لهونغ كونغ مع مرور العاصفة الإستوائية تشابا.
وأعلنت خدمة الطيران التابعة للحكومة إنقاذ ثلاثة من أفراد طاقم السفينة التي كان على متنها 30 شخصاً، وقالت إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على بعد 300 كيلومتر جنوب غربي المدينة.
وذكرت أن بعض أفراد الطاقم غادروا السفينة وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل جهود الإنقاذ.
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