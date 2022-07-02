وفاة فنان لبناني شهير

وقدمت النقابة التعازي إلى أسره شمعون وإلى زملائه وكتبت في بيانها "أفنى حياته على شاشة التلفزة والمسرح والسينما".

وقدم الراحل طوال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال الفنية وانشهر باسم "بيارو"، واستطاع رسم الابتسامة على وجوه متابعيه، وأدى العديد من الأدوار الكوميدية، ومن أبرز أعماله في المسرح "أنيس وموريس، عمتي نجيبة، هريبة يا أوادم، جزيرة العصافير"، وفي التلفزيون "الشحرورة، الأستاذ مندور، كراميل، حبيب ميرا، حنين الدم، رصيف الغرباء"، أما على صعيد السينما فشارك في العديد من الأفلام، منها "المحترف والشباح، كذبة بيضا، ملا علقة".

