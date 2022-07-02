انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام يوم غد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة نينوى، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في المحافظة.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "محافظ نينوى نجم عبدالله عبد قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد المصادف 2022/07/03؛ نظراً للزخم الحاصل وصعوبة التنقل بين جانبي الموصل بسبب اعمال الصيانة في الجسر الثالث".
واستثنى المحافظ، الدوائر الخدمية من العطلة "ليتسنى للكوادر العاملة في الجسر انهاء اعمالها".
واستثنى المحافظ، الدوائر الخدمية من العطلة "ليتسنى للكوادر العاملة في الجسر انهاء اعمالها".