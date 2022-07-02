انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعطل الدوام يوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة نينوى، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد في المحافظة.

