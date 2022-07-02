توجيه حكومي يخص خليجي البصرة

وقال وزير الاتصالات أركان الشيباني، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "الكاظمي وجه الوزارات بانجاح خليجي 25 في البصرة".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء قرر اعتماد سعر الوقود المجهز للمولدات بـ250 ديناراً للتر الواحد، كما قرر زيادة كميات الوقود المجهزة لأصحاب المولدات الأهلية".



وأشار إلى "فتح منافذ لبيع الكاز في المحافظات وبالسعر الرسمي لأصحاب المولدات الأهلية، بالإضافة إلى تسجيل المولدات الأهلية غير المسجلة المشمولة بحصة الكاز".

وبين، أن "مجلس الوزراء خصص ثلاثة مليارات دينار لسد عجز الرواتب في ديوان وزارة الداخلية".

وتابع الشيباني، أن "مجلس الوزراء صوت على التقرير السنوي الرابع لمجلس مكافحة غسل الأموال، مؤكداً أن العراق حقق تقدماً كبيراً بمجال مكافحة غسل الأموال".



ووجه مجلس الوزراء، بحسب الشيباني، "المحافظين بعدم التدخل بالسياسة التشغيلية لتوزيعات المياه".