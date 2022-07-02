نزاهة البرلمان تنتقد وزارة الداخلية بسبب 'عقد خطر'

وقال الربيعي في بيان ورد لـ الخليج 365، "تصلنا مناشدات كثيرة من منتسبي وزارة الداخلية شرطة الطاقة، والتي تبين خطورة عقد الوزارة مع شركة اهلية لتجهيز المنتسبين بالطعام ولمدة طويلة، فيما كيّف المنتسبون أوضاعهم بالشكل الذي يسمح لهم الافادة من تخصيصات الاطعام".وناشد، رئيس الوزراء ووزير الداخلية "للتدخل لالغاء العقد لاسباب منها : تكبيل الوزارة بعقد لمدة طويلة من دون مبرر، واضافة الى ان العقد يستنفذ مبالغ كبيرة من تخصيصات الوزارة".

وأشار الربيعي الى انه "يتابع في لجنة النزاهة النيابية العقد وشروطه وصحة التعاقد لتجنب الهدر في المال العام الذي قد يحدث جراء هذا التعاقد الذي تحوم حوله شبهات مالية وادارية وقانونية".