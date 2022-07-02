تفاصيل جديدة عن انفجار 'سخان' الاعظمية

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "بعد انتهاء خبير المتفجرات من اعماله، اتضح ان الانفجار حصل نتيجة وجود عبوة ناسفة محلية الصنع موضوعة اسفل (سخان الماء) ضمن منطقة الاعظمية".

وبين، أن "الحادث أسفر عن اصابة صاحبة الدار بجروح طفيفة"، لافتاً إلى أن الحادث سببه خلافات عائلية.



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، بسماع دوي انفجار بمنطقة الاعظمية، فيما بين أن ذلك يعود إلى انفجار "سخان ماء".