الدفاع البريطانية تؤكد أن الإمدادات الروسية من "الأسلحة الحديثة" تنفد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

ذكرت المخابرات البريطانية أن الإمدادات الروسية من "الأسلحة الحديثة" آخذة فى النفاد.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي إن روسيا تستخدم صواريخ مضادة للسفن في "دور ثانوي لهجوم بري" ، على الأرجح بسبب تضاؤل مخزون الأسلحة الحديثة الأكثر دقة".

ورفضت روسيا التقارير البريطانية بوصفها دعاية.

وذكرت المخابرات البريطانية أن السلاح الذي أصاب مركز تسوق في كريمنشوك في 27 يونيو (حزيران) الماضي ربما يكون صاروخاً مضاداً للسفن، طراز "كيه.إتش32."لم يتم تطويره لضرب الأهداف الأرضية بدقة".