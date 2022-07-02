شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يتراجع: الهيئة العليا للحزب مستمرة فى عملها حتى انتخاب أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، استمرار الهيئة العليا الحالي للحزب حتى تمام انتخاب الهيئة العليا الجديدة، مشيرا إلي إنه سيدعو لاجتماع للهيئة العليا والمكتب التنفيذي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يكون جدول الأعمال كالتالي، النظر في تشكيل اللجان النوعية التي ستقدم في الجلسة وستعرض الأسماء للموافقة أو الاعتراض وفقًا للائحة، وثانياً يؤكد رئيس حزب الوفد أن يتمسك بثبات مبلغ التبرع للترشح لعضوية الهيئة العليا القادمة بنفس المبلغ للانتخابات السابقة وهو 10 آلاف جنيه لا غير.

وكان رئيس حزب الوفد أعلن منذ ايام قليلة حل الهيئة العليا للوفد والدعوة لانتخاب هيئة عليا جديدة خلال ستين يوما.