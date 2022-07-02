زلزال ضحل بقوة 6 درجات يضرب جنوب إيران

ضرب زلزال ضحل شدّته 6 درجات جنوب إيران فجر اليوم (السبت)، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للمسح الجيولوجي الذي كان ذكر في بادئ الأمر أنّ قوّة الزلزال بلغت 6,2 درجات.

وقال المعهد، إنّ الزلزال ضرب منطقة تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي ميناء بندر عباس.