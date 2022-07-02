اليوم.. وزراء الخارجية العرب يختتمون اجتماعهم التشاوري في بيروت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

أنهى وزراء الخارجية العرب اليوم السبت، اجتماعهم التشاوري في بيروت بتأكيد الدعم والتضامن مع لبنان والقضية الفلسطينية.



وترأس الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، باعتبار لبنان يرأس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم .

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، للصحافيين بعد انتهاء الاجتماع، إن البحث تناول الإعداد للقمة العربية التي ستنعقد في الجزائر، والوضع الكارثي للمجاعة في الصومال في ظل الأوضاع المناخية الصعبة، والأمن الغذائي العربي، كاشفاً عن خطة تعدها الأمانة العامة وستقدمها في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

وأشار إلى أنه تم البحث في القضية الفلسطينية، مؤكداً "دعم وتضامن المجتمعين مع لبنان لكن لم تطرح قضايا فرعية أو جزئية".

وكانت الجلسة التشاورية بدأت في وقت سابق اليوم، وبحث المجتمعون في الملفات التي ستتم مناقشتها في اجتماعات القمة العربية التي ستعقد بالجزائر في شهر أكتوبر (تشرين الاول) المقبل والملفات العربية المشتركة.

وتحدث وزير‎الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، لدى وصوله للمشاركة في الجلسة إلى الصحافيي: "وجودنا في بيروت في غاية الاهمية لأننا نؤكد على أهمية الدولة اللبنانية ضمن البيت العربي، وقدوم وزراء الخارجية إلى بيروت ايضا له مدلولات غاية في الأهمية".

بدوره، أكد الوزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي أن "بلاده لا يمكن أن تسمح للبنان أن ينزلق باتجاه المزيد من الصعوبات"، وقال: "نأمل أن يستطيع لبنان تجاوز تحدياته السياسية خطوة باتجاه البدء في تجاوز تحدياته الاقتصادية".