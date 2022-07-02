أردوغان: مستعد لإعادة العمل بعقوبة الإعدام

نقلت محطة تلفزيون (إن.تي.في) التركية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم الجمعة إنه سيوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا أحال إليه البرلمان قانوناً بذلك.

وكان وزير العدل التركي قد صرح في مطلع الأسبوع بأن تركيا ستبحث التراجع عن إلغاء عقوبة الإعدام الذي أقرته في عام 2004 وذلك بعد أن أثار الرئيس التركي ذلك في وقت سابق فيما يتعلق بالإشعال العمدي لحرائق الغابات.

ونُقل عن أردوغان قوله اليوم «إذا لزم الأمر، يجب أن يعاد ذلك إلى جدول الأعمال وأن يُطرح للنقاش. يجب أن نرى ما ستنتهي إليه المناقشة».

وأضاف «قلت ذلك من قبل، إذا اتخذ البرلمان مثل هذا القرار نتيجة لعمل وزارة العدل، سأوافق على هذا القرار».