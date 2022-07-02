02 يوليو , 2022
قصف إسرائيلي على مواقع جنوب طرطوس
أعلنت سوريا اليوم (السبت)، أن إسرائيل قد شنت «عدواناً جوياَ» بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفاً جنوب طرطوس.
وقالت وزارة الدفاع السورية إن ذلك أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح وبعض الأضرار المادية.
وأشار مصدر عسكري لـ«الوكالة الرسمية السورية» (سانا)، الى أن «العدوان الجوي الإسرائيلي وقع حوالي الساعة 6.30 صباح اليوم، وشمل إطلاق صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس عدة».
وأسفرت الغارات عن «إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المدنية».
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