دولة الإمارات ترسل 3 طائرات تحمل مستشفى ميدانيا ومستلزمات طبية لمتضرري زلزال أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

أرسلت دولة الإمارات، السبت، 3 طائرات تحمل مستشفى ميدانياً ومستلزمات طبية لإغاثة متضرري زلزال أفغانستان.



ويضم المستشفى الميداني 75 سريرا على مساحة 1000 متر مربع وغرفتي عمليات مزودتين بأحدث المعدات الطبية والأجهزة لتقديم الإغاثة لمتضرري الزلزال في أفغانستان، وذلك في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي تواصل دولة الإمارات تسييره لدعم الأوضاع الإنسانية ومساعدة المتضررين إثر تداعيات الزلزال.

كما أرسلت الإمارات 16 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قد وجه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من زلزال أفغانستان.

وقال عيسى سالم الظاهري سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان، إن إرسال المستشفى الميداني والمساعدات الطبية يأتي في إطار دعم ومساندة الجهود المبذولة لتحقيق سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية للمتأثرين جراء الزلزال الذي شهدته أفغانستان والمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم الصحية.

وأكد أن إرسال التجهيزات الطبية والفريق الطبي المتخصص يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على توفير جميع المتطلبات اللازمة لبدء تشغيل المستشفى الميداني في أسرع وقت لدعم الجهود الطبية نتيجة تداعيات الزلزال ووجود أعداد من المصابين في حاجة للتدخل الطبي السريع ومتابعة حالاتهم المرضية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أرسلت مؤخرا طائرة مساعدات تحمل 30 طنا من المواد الغذائية العاجلة ضمن الجسر الجوي الإغاثي لضحايا الزلزال في أفغانستان لدعم الوضع الإنساني و الإسهام في سد العجز في المواد الغذائية لشريحة كبيرة من الأسر المتضررة من الزلزال خاصة الأطفال والنساء.

وحرصت دولة الإمارات على تنويع مساعداتها الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال لتشمل المواد الغذائية إلى جانب المساعدات الطبية المتنوعة وذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي شهدته أفغانستان.