ما هي الأوراق المطلوبة بشأن مسابقة 30 ألف معلم في مصر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

مسابقة تعيين 30 ألف معلم من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها آلاف المصريين صباح السبت 2 يوليو/ تموز.



وبدأ قبل قليل التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد في مصر على أن يستمر التقديم حتى 24 يوليو/ تمّوز الجاري.

رابط واحد حددته الحكومة المصرية للتقديم للمسابقة وهو (بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/)، وهي موقع إلكتروني تابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر.

شروط مسابقة تعيين 30 ألف معلم

1- سن المتقدم لا يزيد على 35 سنة في 1/10/2022.

2- التقدير (جيد) هو الحد الأدنى لا يقل عنه المتقدم.

3- يحق لخريجي كليات التربية رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو أقسام رياض الأطفال أو الطفولة المبكرة أو الدبلوم المهني رياض أطفال أو طفولة مبكرة التقدم.

4- بالنسبة لمعلمي الصفوف الثلاثة الأولى، يحق التقديم لخريجي كليات التربية شعبة (تعليم أساسي/ابتدائي/ معلم فصل) أو أقسام (تعليم أساسي/تعليم ابتدائي/ معلم فصل) بكليات التربية أو التربية النوعية.

يجب على المتقدم أن يسجل أولا إلكترونيا ثم يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن المسابقة الخاصة بكل محافظة وفق الاحتياج الحقيقي للمعلمين، وطبقًا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي ولا يجوز النقل إلا بعد مرور 5 سنوات تحسب من بداية العمل.

ويتم عقد الامتحانات إلكترونيًا في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 5 مجالات (التخصص الأكاديمي، السمات الشخصية والنفسية والثقافة العامة، الجانب التربوي، المهارات التكنولوجية، اللغة العربية لغير المتخصصين في اللغة العربية، والإنجليزية لغير المتخصصين في اللغة الإنجليزية).

ثم يجب على المتقدم اجتياز برنامج تدريبي في الصحة البدنية، واجتياز البرنامج التدريبي في استراتيجيات التعليم وفق النظام الجديد.

6 أراق مطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم (صورة المؤهل الدراسي وأي مؤهلات إضافية، صورة الرقم القومي، صورة شهادة الميلاد، صورة شهادة الخدمة العسكرية (للذكور) وشهادة الخدمة العامة (للإناث)، صورة شخصية حديثة مدون عليها الاسم، فيش جنائي من وزارة الداخلية المصرية موجه للمسابقة).