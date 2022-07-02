هزة أرضية بقوة 6.3 درجة تضرب جنوب إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالا بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32 من صباح اليوم.



وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

كما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.6 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 02:43، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.4 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 03:13، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

كما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزالا بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 03:24، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، حيث كان الزلزال محسوس في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير على الإمارات.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 05:14، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وسجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.2 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 06:51، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

كما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.5 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 07:29، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.2 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 09:07، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

كما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 4.2 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 13:15، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.