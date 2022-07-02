صحيفة: بوتين خسر 57 ضابطاً كبيراً خلال 4 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد خسر 57 ضابطاً كبيراً خلال نحو 4 أشهر من تاريخ الحرب في أوكرانيا، مشيرةً إلى أن آخر القتلى من اؤلئك الضباط هو عقيد يدعى، بافل كيسلياكوف، وفق ما نقله موقع "الحرة"، اليوم السبت.



وأشارت الصحيفة إلى أن الضابط القتيل كان قد قضى يوم الخميس الماضي، وأنه يبلغ من العمر 40 عاماً، ولكن لا يعرف مكان مقتله بالتحديد.

وبحسب الصحيفة فإن، كيسلياكوف كان يشغل منصب قائد وحدة مرموقة من المظليين، وأحد نواب رئيس الأركان في الجيش الروسي ورئيس قسم العمليات في اللواء الحادي عشر المحمول جواً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تأكيد مقتل، الميجور جنرال رومان كوتوزوف، الذي قضى أثناء قيادة هجوم على أحياء أوكرانية في منطقة إقليم دونباس، وفقاً لما وسائل إعلام روسية.

ووفقًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد خسرت روسيا حوالي 35600 عنصراً منذ بدء الحرب.