فوضى بمطار مطار شارل ديجول.. وإلغاء 20 % من الرحلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

تفاقمت أزمة حركة السفر في مطار شارل ديجول الفرنسي، اليوم السبت، بسبب استمرار الإضرابات العمالية.



وأمرت هيئة الطيران المدني الفرنسية بخفض المزيد من الرحلات،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

وطالب مسؤولو شركات الطيران بإلغاء 20% من الرحلات الجوية بين الساعة السابعة صباحا والثانية عصرا اليوم السبت في مطار شارل ديجول ، بارتفاع من خفض بنسبة 17% أمس الجمعة خلال هذه الساعات.

وانسحبت نقابات العمال بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور مع شركة إيربورتس دو باريس المشغلة للمطار.

وحولت الإضرابات وإلغاء الرحلات الجوية باريس لتكون أحدث نقطة اختناق في شبكات السفر في أوروبا التي تواجه اضطرابات في الربيع والصيف العام الجاري

ويأتي تصاعد اضطرابات السفر في فرنسا عقب اضطرابات في مدن أوروبية رئيسية أخرى طوال الأسابيع الماضية من بينها لندن وأمستردام وفرانكفورت جراء نقص العمالة وإضرابات.