عاجل.. المغرب يعتمد الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

اعتمدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، السبت، الجرعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ودعت وزارة الصحة المغربية في بيان صحفي، عموم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً إلى الحصول على الجرعة الرابعة المعززة، بعد 6 أشهر من تلقي الثالثة.

وقالت "بناء على توصيات اللجنة العلمية تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 سنة –على وجه الخصوص- وكذا الأشخاص البالغون 18 سنة فما فوق، والذين يعانون من عوامل المرض إلى أخذ جرعة تذكيرية من اللقاح ضد فيروس كوفيد-19 بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثالثة المعززة".

تأتي هذه الخطوة في إطار تحديث الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في المغرب، ومن أجل تحصين المكتسبات التي حققتها البلاد في مواجهة جائحة كوفيد-19، وفي ظل التطورات الأخيرة التي تميز الوضعية الوبائية، وفقا للوزارة.

ودعت الوزارة الأشخاص غير المطعمين بشكل كامل إلى الإسراع بأخذ جرعة ثالثة معززة بعد مرور 4 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

أما فيما يخص الأشخاص الذين تم تأكيد إصابتهم بفيروس كوفيد-19 حديثا فيمكنهم تلقي جرعة تذكيرية بعد الأسابيع الأربعة التي تلي انتهاء فترة الإصابة بالفيروس.

وشددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على المواطنات والمواطنين بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية من ارتداء للكمامات بشكل سليم في الأماكن العمومية المغلقة والتجمعات البشرية، مع الحفاظ على غسل الأيدي والتباعد الجسدي، ولا سيما خلال مناسبتي عيد الأضحى المبارك والعطلة الصيفية للحفاظ على وضع آمن للجميع وتجنب أي انتكاسة وبائية.

وعاد فيروس كورونا ليضرب مجدداً المملكة المغربية بعد أشهر من الاستقرار في المؤشرات الوبائية.

وخلال يوم واحد فقط، سجلت المملكة 4003 حالات إصابة إيجابية بالفيروس، في حصيلة يومية تعد الأولى من نوعها منذ أشهر.

وبسبب إصابة ثلاثة وزراء في تشكيلتها، عادت الحكومة المغربية لعقد اجتماعاتها بتقنية التناظر المرئي.