شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون جديد يعاقب الأبناء بالحبس والغرامة حال التنمر على الأب أو الأم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز مشروعات القوانين التي تناقشها لجنة التضامن بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى حدد عقوبات على الأبناء حال التنمر على الوالدين، وتصل هذه العقوبات للحبس والغرامة المالية.

تضمن مشروع القانون على تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، حيث أن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا ولا بد من الحفاظ عليهم، وحمايتهم بالقانون أمام المشروع، خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم بحق الأباء والأمهات.

كما نص مشروع القانون على عقوبات حال التنمر من الأبناء على الآباء، إذ ينص علي :"التنمر أيضا هنا إحدى عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى علية كالجنس أو العرق أو الدين أو الأو صاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي و يعاقب المتنمر بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تزيد عن 50 الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبة بالحبس مده لا تقل عن سنه و بغرامه لا تقل عن30 ألف جنية و لا تزيد عن 100 الف جنية أو بإحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمه من شخصين أو اكثر, أو كان الفاعل من اصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما اليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو خادما لدى الجانى , أما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الادنى للعقوبة , وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الادنى و الأقصى".