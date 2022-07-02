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ماذا يريد العمال من الحوار الوطنى على طاولة اجتماع إرادة جيل بحضور تيسير مطر

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القاهرة - سامية سيد - بحضور النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، تعقد أمانة عمال حزب إرادة جيل اجتماعا، برئاسة والقيادي العمالى أحمد فاوى الضبع أمين العمال.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع جدول الأعمال 4 موضوعات وهي كالتالي، أولا ما يريده العمال من الحوار الوطني ثانيا أمانة العمال وأداء الانتخابات النقابية العمالية مالها وما عليها، وثالثا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها علي الصناعة والعمال المصريين، وأخيرا ما يستجد من أعمال".

يعقد الاجتماع الساعة الرابعة بالمقر الرئيسي للحزب الكائن بجاردن سيتي".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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