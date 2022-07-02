شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات يجب قيدها فى السجل التجارى وفقا للقانون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 2 قانون رقم 34 لسنة 1976 بإصدار قانون السجل التجارى وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2020، الحلات التي يجب أن يتم قيدها في السجل التجارى.

وجاءت كالتالى :

- الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى.

- شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.

- الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.

- الجمعيات التعاونية التى تباشر نشاطا تجاريا.

- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.

- ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسى أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.