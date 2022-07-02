شكرا لقرائتكم خبر عن من هى الجهات المنوط بها التحقيق فى فحص شكاوى الكسب غير المشروع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 5 من قانون رقم 62 لسنة 1975 بإصدار قانون الكسب غير المشروع، وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أغسطس عام 2015 الجهات المنوط لها فحص إقرارات الذمة المالية المتعلقة بقضايا الكسب غير المشروع .

وجاء نصها كالتالى :-

يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئات الفحص والتحقيق الآتية:

( أ ) هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رياستها لأقدمهم وذلك بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وأعضاء مجلس الشعب.

(ب) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من مستشار بمحاكم الاستئناف وذلك بالنسبة إلى من فى درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات ومن فى درجتهم.

(جـ) هيئات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل تتألف كل منها من رئيس محكمة وذلك بالنسبة إلى باقى الخاضعين لأحكام هذا القانون.