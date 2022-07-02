أستراليون يتظاهرون ضد إلغاء الولايات المتحدة حكماً تاريخياً عن الإجهاض (أ ف ب).

شارك الآلاف في احتجاجات صاخبة في أنحاء أستراليا اليوم السبت على إلغاء المحكمة العليا الأميركية حق المرأة الدستوري في الإجهاض.

وألغت المحكمة يوم 24 يونيو حزيران الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية (رو ضد ويد)، وأعادت للولايات القدرة على حظر الإجهاض.

وفي أكبر مظاهرة في أستراليا، شارك نحو 15 ألفاً من النساء والرجال في مسيرة في ملبورن، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات مثل «لقد استعرت هذه اللافتة من جدتي» و«للجميع الحق في الاستقلال الجسدي».