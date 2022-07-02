02 يوليو , 2022
أستراليون يتظاهرون ضد إلغاء الولايات المتحدة حكماً تاريخياً عن الإجهاض (أ ف ب).
شارك الآلاف في احتجاجات صاخبة في أنحاء أستراليا اليوم السبت على إلغاء المحكمة العليا الأميركية حق المرأة الدستوري في الإجهاض.
وألغت المحكمة يوم 24 يونيو حزيران الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية (رو ضد ويد)، وأعادت للولايات القدرة على حظر الإجهاض.
وفي أكبر مظاهرة في أستراليا، شارك نحو 15 ألفاً من النساء والرجال في مسيرة في ملبورن، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات مثل «لقد استعرت هذه اللافتة من جدتي» و«للجميع الحق في الاستقلال الجسدي».
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليون يتظاهرون ضد إلغاء الولايات المتحدة حكماً تاريخياً عن الإجهاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.