الجيش الأوكراني يتهم الروس بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان

01 يوليو , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). اتهم الجيش الأوكراني الروس الجمعة بإطلاق قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان في البحر الأسود والتي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها من الجيش الروسي الخميس. وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوغني على تلغرام «قرابة الساعة 18:00، نفذت القوات المسلحة الروسية مرتين ضربة جوية مستخدمة قنابل فوسفورية على جزيرة الثعبان»، متهماً موسكو بـ«عدم احترام التصريحات التي أدلت بها». وكان الجيش الروسي أعلن الخميس أنه انسحب من هذه الجزيرة الاستراتيجية «في بادرة حسن نية» بعدما «أتم الأهداف المحددة».

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