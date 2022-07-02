01 يوليو , 2022
11 قتيلاً وأكثر من خمسين مفقوداً في انزلاق تربة في الهند (أ ف ب).
قتل ما لا يقل عن 11 شخصاً في انزلاق للتربة طمر ورشة بناء سكة حديد في شمال شرق الهند، فيما تسعى فرق الإنقاذ للعثور على أكثر من خمسين مفقوداً، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وأفاد موظف في إدارة ولاية مانيبور حيث وقعت الكارثة أن تم إسعاف 25 شخصاً.
ومعظم الضحايا جنود احتياط في القوات البرية كانوا يعملون على مشروع السكة الحديد.
وكتب رئيس إدارة مانيبور بيرن سينغ على تويتر أن «خسارة أرواح بما في ذلك عناصر قواتنا المسلحة أمر محزن جداً»، مشيراً إلى أن أكثر من خمسين شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.
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