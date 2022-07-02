عاجل.. روسيا تعلن انسحابها من اتفاقيات مجلس أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

وقع رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، أمس الجمعة، على قرار يعلن انسحاب روسيا من الاتفاقات الجزئية والموسعة لمجلس أوروبا، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وجاء في الوثيقة الحكومية إنه تم "الموافقة على الاقتراح لإنهاء مشاركة روسيا في الاتفاقات الجزئية والموسعة التالية لمجلس أوروبا اعتبارا من 16 مارس (آذار) 2022".

وبموجب القرار "أوقفت روسيا مشاركتها في مجموعة التعاون الدولي في مجال المخدرات والإدمان، وفي الاتفاقية الجزئية لعام 1990 بشأن إنشاء المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، وكذلك في الاتفاق المفتوح الجزئي لمجلس أوروبا بشأن التنبؤ والوقاية وتقديم المساعدة لدى وقوع الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية".

وشملت الوثيقة أيضاً "الصندوق الأوروبي لدعم إنتاج الأفلام المشتركة وتوزيع المصنفات السينمائية والسمعية البصرية والمرصد السمعي البصري الأوروبي واتفاقية مجلس أوروبا للرياضة".

كما "تم إنهاء مشاركة روسيا في الاتفاقية الجزئية الموسعة حول المسارات الثقافية لمجلس أوروبا واتفاقية مرصد تدريس التاريخ في أوروبا".