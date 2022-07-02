الصحة العالمية تؤكد أن خطر الإصابة بجدري القردة في المنطقة الأوروبية بما في ذلك روسيا مرتفع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، إن خطر الإصابة بجدري القردة في المنطقة الأوروبية، بما في ذلك روسيا، مرتفع بسبب تفشي المرض في عدد من البلدان الجديدة.



وأضافت في حديث صحفي: "وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يعتبر الخطر على المستوى الإقليمي مرتفعا في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (التي تضم 53 دولة عضوا بما في ذلك روسيا) بسبب التقارير التي تفيد بانتشار جغرافي واسع النطاق يشمل العديد من البلدان المتأثرة حديثا".

وأشارت الممثلة إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن تبذل جميع البلدان قصارى جهدها لتحديد الحالات الجديدة للجدري، وتتبع المخالطين من أجل السيطرة على تفشي المرض ومنع انتشاره.

وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن أكثر من 5.1 ألف حالة إصابة بهذا المرض في 51 دولة حول العالم، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تماما.