الرئيس الأمريكي يمنح 17 أمريكيا أعلى وسام مدني في بلاده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

شخصيات أمريكية بارزة يكرمها الرئيس جو بايدن عبر تقليدها وسام "الحرية" الرئاسي؛ أعلى وسام مدني بالولايات المتحدة.



وأعلن البيت الأبيض أن الممثل دينزل واشنطن، ومؤسس شركة آبل الراحل ستيف جوبز، ولاعبة كرة القدم ميغان رابينو، ولاعبة الجمباز سيمون بيلز، سيحصلون على الوسام الرفيع.

والأسماء المذكورة من بين 17 أمريكياً يكرّمهم الرئيس جو بايدن لـ"مساهماتهم البارزة" في ازدهار الولايات المتحدة وقيمها أو السلام العالمي أو غيرها من المشاريع ذات الأهمية، وفق بيان للبيت الأبيض.

وعُرف دينزل واشنطن، الحائز جائزة الأوسكار مرتين، بشكل خاص بدوره في "مالكولم اكس" و"فيلادلفيا"، وتولى أخيراً بطولة فيلم "ذي تراجيدي أوف ماكبث" الذي طُرح عام 2021 ونال عنه ترشيحاً آخر لجائزة الأوسكار.

أما ميغان رابينو، نجمة فريق كرة القدم النسائي في الولايات المتحدة، فهي "ملتزمة جداً بالمساواة في الأجور بين الجنسين والعدالة العرقية وحقوق المثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا"، وفق البيان نفسه.

وقال البيت الأبيض إن من بين الفائزين سيمون بيلز، معتبرا أنها "أكثر لاعبة جمباز أمريكية حصداً للألقاب في التاريخ"، لكنها أيضا "مدافعة كبيرة" عن الصحة العقلية للرياضيين وضحايا الاعتداء الجنسي.

وبيلز واحدة من ضحايا لاري نصار، وهو طبيب سابق لفريق الجمباز النسائي الأمريكي أدين باعتداءات جنسية على أكثر من 250 لاعبة جمباز معظمهنّ قاصرات.

كما سيكرّم بايدن جون ماكين، المرشح الرئاسي الخاسر عام 2008 والذي شغل عضوية الكونغرس على مدى عقود قبل وفاته عام 2018، كذلك الأمر مع ستيف جوبز الذي توفي في 2011.

أيضا، ستحصل النائبة السابقة غابرييل غيفوردز التي نجت من حادث إطلاق نار وتكافح منذ ذلك الحين من أجل تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية، على هذه الجائزة المرموقة، في ظل محاولة إدارة بايدن التصدي لعمليات القتل الجماعي التي تعصف بالبلاد بانتظام.