نجيب ميقاتي يجدد التزام لبنان بمنع الإساءة إلى الدول العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، تأكيد التزام بلاده بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية، "بما يرسخ سياسة النأي بالنفس تجاه أي خلاف عربي وبسط سيادة الدولة على كامل أرضها، ومنع الإساءة إلى الدول العربية أو تهديد أمنها".



وناشد ميقاتي "الأشقاء العرب وبخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي احتضان لبنان وشعبه الشقيق وبخاصة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه".

ويستضيف لبنان اجتماع وزراء الخارجية العرب غداً السبت في بيروت، وهو مخصص للتشاور حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقال ميقاتي: "ينعقد اجتماعكم في مرحلة حافلة بالتحديات السياسية والديبلوماسية التي تمر بها الدول العربية والعالم ككل".

ورأى أن أخطر هذه التأثيرات "انعدام الأمن الغذائي الحاد في كثير من الدول العربية ومنها لبنان".

وأشار إلى أن لبنان يمرّ "بمرحلة انتقالية دقيقة ومعقدة وسط معاناة من أزمات متعددة الأوجه، سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية تضاف اليها مشكلة النازحين السوريين".