شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم ثبوت الهلال..عيد الأضحى 10 يوليو بـ 4 دول آسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رغم إعلان موعد أول أيام عيد الأضحى في المملكة يوم السبت 9 يوليو، بعد تحري هلال شهر ذي الحجة، إلا أن عدة دول أظهرت رؤية الهلال اختلافا مع التاريخ بالسعودية ليكون العيد يوم 10 يوليو.

وقال المركز الدولي للفلك، إن تحري هلال ذي الحجة في عدة آسيوية، أظهر أن غرة الشهر ستكون في 1 يوليو، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان المركز قد أعلن في يوم 27 يونيو، أن ه من المتوقع أن يكون يوم السبت 09 يوليو 2022م أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية الدول العربية، وأن يكون يوم الأحد 10 يوليو في العديد من الدول الأخرى، خاصة في شرق العالم الإسلامي.

وفي باكستان أعلن المركز الدولي للفلك أن لجنة رؤية الهلال المركزية أعلنت رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

و بعد تحري الهلال من 86 موقع، في أندونيسيا أٌعلن رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي سلطنة بروناي أعلن السلطات رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الجمعة 1 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت ماليزيا رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وبحسب المركز، أعلنت الجالية المسلمة في "هونج كونج" عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت لجنة رؤية الهلال في اليابان، بعد تحديد 28 موقعا لتحري الهلال في اليابان، عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت المحكمة العليا في المملكة، أن الخميس الماضي، الموافق 30 من شهر يونية 2022م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الجمعة 8 يوليو، وعيد الأضحى المبارك يوم السبت الذي يليه.