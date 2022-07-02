البنتاغون: أميركا ترسل لأوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ أرض/جو

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا اثنين من أنظمة الصواريخ ناسامز أرض/جو وأربعة رادارات إضافية مضادة للمدفعية وما يصل إلى 150 ألف طلقة مدفعية عيار 155 مليمتر ضمن أحدث صفقات الأسلحة لكييف.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخطوط العريضة لحزمة المساعدات، التي تبلغ قيمتها نحو 820 مليون دولار، الخميس في مدريد عقب قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي تركزت على الغزو الروسي لأوكرانيا.