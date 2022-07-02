عاجل.. المستشارة الأممية في ليبيا: اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق "غير مقبول"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

اعتبرت المستشارة الأممية إلى ليبيا، اليوم السبت، أن اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق، أمرا "غير مقبول".



ودعت ستيفاني ويليامز السلطات الليبية إلى الحفاظ على الهدوء والتعامل بمسؤولية تجاه الاحتجاجات.

وانطلقت، مساء الجمعة مظاهرات شعبية في العديد من المدن الليبية، وخاصة العاصمة طرابلس، ضد حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية.

ووصلت المظاهرات التي انطلقت من طرابلس إلى عدة مدن أهمها مصراتة وبني وليد بالمنطقة الغربية وبنغازي وطبرق والبيضاء شرقا وسبها جنوبا.

وعبر المتظاهرون عن غضبهم بإحراق الإطارات قرب المباني الرسمية، ومن بينها مقر بلدية مصراتة، ومقر مجلس النواب في طبرق، ما دفع قوات الأمن للتراجع حتى لا يحدث صدام مع المتظاهرين الذين اقتحموا المقار وحرقوا بعض المستندات.

ويطالب المتظاهرون بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كافة المدن الليبية، وحل أزمة الكهرباء وإلغاء قرار الدبيبة برفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز.