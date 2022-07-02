موسكو تهدد برد قاسٍ على منع وصول السلع إلى كالينينغراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

هددت موسكو ليتوانيا، بتحمل عواقب وخيمة إذا لم ترفع الحظر الذي فرضته على السلع التي يتم نقلها إلى منطقة كالينينغراد الروسية على بحر البلطيق، والتي لا تتصل بالبر الرئيسي الروسي.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف القول، خلال زيارة إلى كالينينغراد، إن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة للرد على مثل هذه "الأعمال العدائية".

وحذر من أن الرد الروسي "سيكون له تأثير سلبي قاسٍ على شعب ليتوانيا".

والتقى باتروشيف، وهو من المساعدين المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحاكم المنطقة أنطون عليخانوف، وترأس اجتماعاً يتعلق بالنقل.

وتحظر ليتوانيا منذ السبت الماضي نقل البضائع المدرجة ضمن قوائم العقوبات الغربية عبر أراضيها بالسكك الحديدية إلى المنطقة.

وأوضح عليخانوف أن هذا يؤثر على نحو 40 إلى 50% من جميع السلع التي يتم شحنها إلى كالينينغراد، بما في ذلك مواد البناء والمعادن.

وانتقد الكرملين القيود، ووصفها بأنها "غير قانونية".

واستدعت الخارجية الممثل الدبلوماسي لليتوانيا وسفير الاتحاد الأوروبي في موسكو.

وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير اليوم إن ليتوانيا لا تفعل شيئاً غير متوقع، وأنها إنما "تنفذ بشكل أساسي ما يُفترض أن تفعله بموجب نظام العقوبات".