الولايات المتحدة تعلن مساعدات عسكرية بـ 820 مليون دولار لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

تعهدت الحكومة الأمريكية بتقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 820 مليون دولار لتعزيز دفاعها ضد الغزو الروسي.



وأعلنت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون أن حزمة المساعدات ستشمل المزيد من الذخيرة لنظام صواريخ المدفعية سريعة الحركة (هايمارس) وقاذفات صواريخ واثنين من أنظمة الدفاع الصاروخي أرض جو من طراز "ناسماس" وذخيرة مدفعية وأنظمة رادار للدفاع المدفعي.

وأوضحت الوزارة أن الكثير من المساعدات الجديدة لن يأتي من المخزونات الأمريكية وإنما من خلال اتفاق مع شركات الأسلحة الأمريكية.

ووفقاً لواشنطن، فقد تعهدت أو قدمت بالفعل أسلحة لأوكرانيا بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا، منذ بداية الحرب في نهاية فبراير (شباط) الماضي.