إسرائيل تشن هجوماً صاروخياً على طرطوس السورية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت سوريا، اليوم السبت، أن إسرائيل شنت هجوماً صاروخياً من فوق البحر المتوسط على مدينة طرطوس غربي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن إسرائيل نفذت عدواناً جوياً بعدة صواريخ استهدفت جنوب طرطوس.

وأضافت الوكالة الرسمية أن القصف استهدف عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوبي طرطوس.

وأشارت إلى أن القصف الصاروخي الإسرائيلي أدى إلى إصابة 2 من المدنيين، إضافة إلى بعض الأضرار المادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة 6.30 (بالتوقيت المحلي) صباح اليوم، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس مستهدفا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس.

وأوضح المصدر أن "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح، بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية".