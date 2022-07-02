شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: المحكمة العليا الأمريكية «محكمة متطرفة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى المحكمة العليا الأمريكية بعد قرارها بشأن إلغاء حق الإجهاض.

وقال بايدن في اجتماع مع حكام الولايات أمس الجمعة: "أشارك الغضب العام نحو هذه المحكمة المتطرفة"، مشيرا إلى أن المحكمة تريد إعادة أمريكا إلى الوراء وتقليص الحقوق.

في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، انحازت المحكمة العليا لليمين.

وقال بايدن: "في الوقت الحالي ليس لدينا أصوات في مجلس الشيوخ".

وأعرب الرئيس عن أمله في أن يتغير هذا الوضع بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ألغت المحكمة العليا الحق في الإجهاض الأسبوع الماضي، بحجة أنه غير دستوري، ونظرا لعدم وجود قانون على مستوى الولاية يحمي هذا الحق، فإن الهيئة التشريعية الآن تقع على عاتق الولايات.