شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بوروندي» يستقبل نائب وزير الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل فخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي رئيس جمهورية بوروندي، يوم أمس، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بوجمبورا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.